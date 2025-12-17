REFUERZAN SEGURIDAD EN SAN LUIS DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA

• La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado atiende zonas comerciales y puntos de mayor afluencia de San Luis Potosí mediante operativos coordinados de la Guardia Civil Estatal y el monitoreo del C5i2.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que las labores de vigilancia, prevención y proximidad social se desarrollan de manera ordenada y en un ambiente de tranquilidad en las zonas comerciales y puntos de mayor afluencia de San Luis Potosí, mediante acciones coordinadas de la Guardia Civil Estatal (GCE) y el monitoreo permanente del C5i2.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, destacó que estas acciones fortalecen la estrategia integral de seguridad y se realizan conforme a las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. En este marco, se han implementado los operativos “Aguinaldo Seguro”, “Guadalupano” y “Decembrino”, enfocados en la protección de las familias potosinas durante la temporada decembrina y de manera permanente a lo largo del año.

Asimismo, explicó que se prioriza la coordinación entre el Estado, la Federación y los municipios, la implementación de operativos policiales focalizados y el fortalecimiento de la confianza con la ciudadanía, siempre atendiendo las necesidades reales de las y los potosinos.

Finalmente, Juárez Hernández subrayó que San Luis Potosí mantiene operativos permanentes orientados a la prevención, la proximidad social y el acompañamiento a la población, y reafirmó el compromiso de la SSPCE de preservar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las familias, sin permitir actos que atenten contra el bienestar de la sociedad.