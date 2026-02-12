REFUERZAN PREVENCIÓN SANITARIA EN ESCUELAS DE SAN LUIS

•Dependencias estatales intensifican acciones coordinadas para proteger a la comunidad escolar ante casos de varicela y prevenir el sarampión.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) fortaleció la prevención, orientación y los protocolos de vigilancia en planteles, como parte del impulso a la protección de la salud escolar promovido por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con un trabajo cercano y sin límites para salvaguardar a estudiantes y personal educativo. En coordinación con los Servicios de Salud, se difunden medidas preventivas y mecanismos de detección oportuna ante la presencia de varicela y para la prevención del sarampión.

Como parte de estas acciones, se distribuyó información sobre los principales síntomas de ambas enfermedades para facilitar su identificación temprana. La varicela puede presentar fiebre moderada, malestar general, dolor de cabeza o abdominal y ámpulas con líquido, mientras que el sarampión se manifiesta con fiebre mayor a 38 grados, erupciones en la piel, conjuntivitis y síntomas gripales. Con ello se fortalece la capacidad de respuesta en las aulas y se consolida el cambio que se vive y se siente en la atención preventiva dentro de las escuelas.

Las madres, padres y tutores deben aplicar un primer filtro en casa y evitar enviar a clases a niñas y niños con síntomas, acudir a su centro de salud y notificar a la escuela, además de mantener completos los esquemas de vacunación. En los planteles se realizan filtros de ingreso y seguimiento durante la jornada escolar y, ante la detección de posibles casos o brotes, se activa la notificación inmediata a las autoridades sanitarias para su investigación y control, garantizando la protección integral de la comunidad educativa.