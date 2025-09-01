REFUERZA RUTH GONZÁLEZ PRESENCIA EN EL ALTIPLANO POTOSINO

* La Senadora Ruth González tomó protesta a los Comités Municipales del PVEM en Villa de Ramos y SalinasEl Partido Verde Ecologista de México (PVEM) continúa abarcando su presencia en todo el estado, reafirmando que es la primera fuerza política en la entidad potosina, por lo que la Senadora Ruth González Silva tomó protesta a los Comités Municipales en Villa de Ramos y Salinas.

En su mensaje a los nuevos integrantes de los Comités, la Senadora potosina hizo un llamado a trabajar incansablemente para sumar cada día más personas a esta gran familia verde y convertirse en los gestores encargados de resolver las necesidades de sus comunidades.

“El Partido Verde es el único movimiento político que ha volteado a ver al Altiplano potosino y a todo sus municipios. Nunca antes los programas sociales y los proyectos de infraestructura habían llegado a las comunidades más necesitadas y olvidadas por la herencia maldita”, dijo González Silva.

Finalmente, invitó a todas y todos los presentes a no bajar la guardia, a trabajar todos los días y a seguir construyendo el San Luis Potosí que queremos y merecemos.