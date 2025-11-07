REFUERZA GOBIERNO ESTATAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA ZONA INDUSTRIAL

• La Secretaría de Salud entregó en comodato dos ambulancias a la Cruz Roja que serán de apoyo en la Base en Zona Industrial de esa asociación.

La Secretaría de Salud entregó en comodato dos ambulancias a la Cruz Roja Mexicana delegación San Luis Potosí que serán utilizadas en la Base de la Zona Industrial, para que la población cuente con una atención más rápida en caso de accidentes.

Resultado de la visión del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona de acercar la atención y el servicio a todas y todos, estas dos ambulancias fortalecen la atención pre hospitalaria en la Carretera 57, zona industrial, Villa de Pozos, así como el tramo de la Carretera Federal 37 de Villa de Reyes, zonas que cubrirá la Cruz Roja con la reapertura de su base en la zona industrial, dio a conocer la titular de la dependencia Leticia Mariana Gómez Ordaz.

La funcionaria detalló que, de enero a septiembre de 2025, han ocurrido 237 defunciones en accidentes viales, por lo que además de aumentar las acciones de difusión de prevención de accidentes, el Gobierno Estatal está trabajando de manera coordinada con diversas instituciones para aumentar la cobertura para atención pre hospitalaria más rápida.

Las alcaldías de Villa de Reyes y Villa de Pozos, se suman a esta causa para la operación de esta base que fortalecerá la atención de accidentes en una de las principales zonas de tránsito vehicular del Estado en beneficio de las y los usuarios.