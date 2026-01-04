REDUCE COSTO DEL CONTROL VEHICULAR EN 2026

* La reducción histórica en el pago consolida una política fiscal responsable que prioriza a las familias potosinas y mantiene a la entidad entre las más accesibles del país.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó que para el ejercicio fiscal 2026 el costo del control vehicular se reducirá de manera significativa, al pasar de dos mil 240 pesos en 2025 a solo mil 400 pesos. Esta medida representa un ahorro directo para miles de familias y responde a una visión de administración eficiente que busca aliviar la economía cotidiana de la población, bajo una conducción que ha optado por poner orden sin cargar nuevos costos a la ciudadanía.

Desde la Secretaría de Finanzas (Sefin) se precisó que durante este año no se cobrará el concepto de tarjeta de circulación, ya que su vigencia es trianual conforme a la ley. De este modo, las tarjetas emitidas en 2025 conservarán validez hasta 2028, lo que significa que durante la presente administración no habrá un nuevo cobro para quienes ya cuentan con este documento, reforzando una política pública sin límites en favor de la certeza y la planeación familiar.

Con esta decisión, el pago del control vehicular en 2026 quedará integrado únicamente por el canje anual, manteniéndose en mil 400 pesos y posicionando a San Luis Potosí entre las entidades con menor costo a nivel nacional. Además, se reiteró que en el Estado no se cobra tenencia vehicular, una postura sostenida por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha rechazado de forma definitiva ese impuesto al considerarlo contrario al bienestar de las familias, incluso frente a la iniciativa de nivel federal por retomar dicho cobro.