REDMETRO INCORPORA LA LÍNEA 5 SOLEDAD PARA MEJORAR LA MOVILIDAD METROPOLITANA

* La nueva línea conectará la capital potosina con Soledad de Graciano Sánchez, el aeropuerto y puntos estratégicos, ofreciendo transporte gratuito, seguro y eficiente.
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí impulsa un sistema de movilidad moderno y accesible con la próxima incorporación de la Línea 5 Soledad de RedMetro, que fortalecerá la conectividad entre la capital y Soledad de Graciano Sánchez, beneficiando a miles de personas que diariamente se trasladan en la zona metropolitana.
La ruta partirá desde la zona de transferencia en la Alameda Juan Sarabia hasta Cándido Navarro, conectando directamente con el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí y facilitando el acceso a trabajadoras, trabajadores, visitantes y usuarios del transporte aéreo.
La Línea 5 contará con 24 paradas y una terminal distribuidas en puntos de alta afluencia, mejorando los tiempos de traslado y ofreciendo una alternativa de movilidad gratuita, segura y eficiente para las familias potosinas. Con esta incorporación, RedMetro refuerza su modelo de transporte público incluyente y de alto impacto social, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de avanzar hacia una movilidad sin límites que conecte mejor a San Luis Potosí.