RÉCORD HISTÓRICO DE VENTAS EN EL PABELLÓN COMERCIAL DE LA FENAPO 2025

• La afluencia de visitantes y la amplia oferta de productos han generado una derrama económica récord, beneficiando directamente a emprendedores y comerciantes.

El Pabellón Comercial de la Feria Nacional Potosina 2025 se ha consolidado como un motor económico clave, al registrar cifras de ventas históricas que superan todas las ediciones anteriores. La constante afluencia de visitantes ha convertido este espacio en símbolo de dinamismo y crecimiento.

Desde el arranque de la feria, los pasillos lucen llenos de familias y consumidores, afirmó el presidente del Patronato, Fernando Rojo Ocejo, quien destacó que este éxito ha sido posible gracias al respaldo decidido del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, cuya visión ha permitido crear un entorno propicio para el comercio y la inversión.

Los productos más demandados incluyen electrodomésticos, ropa, calzado, artículos tecnológicos y para el hogar. Comerciantes y emprendedores han señalado que la feria representa una plataforma ideal para aumentar su visibilidad y ventas.

El Pabellón Comercial de la Fenapo 2025 no solo ha superado expectativas, sino que se ha reafirmado como un espacio que impulsa la economía y ofrece nuevas oportunidades de desarrollo para todos los participantes.