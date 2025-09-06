27.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

RECONOCEN APOYO INTEGRAL A PERSONAS MIGRANTES EN SAN LUIS

By Redacción
101
spot_img
sábado, septiembre 6, 2025

* Autoridades de los tres niveles de Gobierno, asociaciones civiles y representantes consulares destacaron los resultados de la estrategia Estatal.

La atención integral a personas migrantes en San Luis Potosí ha logrado avances importantes gracias a la coordinación de esfuerzos del Gobierno del Estado, que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, lo que fue reconocido durante la novena reunión interinstitucional de trabajo en temas de política migratoria.
Ante titulares y representantes de entidades públicas federales, estatales, municipales, así como asociaciones civiles, autoridades consulares de Honduras, El Salvador, Guatemala y eclesiásticas, el director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, dijo que las acciones implementadas cubren áreas clave como salud, educación, alimentación, empleo y derechos humanos, con el compromiso de seguir ofreciendo apoyo integral y sin límites.

Artículo anterior
CONSOLIDA RICARDO GALLARDO EXPORTACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS POTOSINOS A ASIA
Artículo siguiente
EL CICLO ESCOLAR ARRANCÓ CON ALGUNAS ESCUELAS CON DAÑOS POR LAS LLUVIAS PERO LA SEGE Y AUTORIDADES ESTÁN ATENDIENDO CADA CASO: DIP. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.