RECONOCEN APOYO INTEGRAL A PERSONAS MIGRANTES EN SAN LUIS

* Autoridades de los tres niveles de Gobierno, asociaciones civiles y representantes consulares destacaron los resultados de la estrategia Estatal.

La atención integral a personas migrantes en San Luis Potosí ha logrado avances importantes gracias a la coordinación de esfuerzos del Gobierno del Estado, que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, lo que fue reconocido durante la novena reunión interinstitucional de trabajo en temas de política migratoria.

Ante titulares y representantes de entidades públicas federales, estatales, municipales, así como asociaciones civiles, autoridades consulares de Honduras, El Salvador, Guatemala y eclesiásticas, el director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, dijo que las acciones implementadas cubren áreas clave como salud, educación, alimentación, empleo y derechos humanos, con el compromiso de seguir ofreciendo apoyo integral y sin límites.