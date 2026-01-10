9.9 C
San Luis Potosí
ESTADO

RECONOCEN A SAN LUIS POTOSÍ POR PROMOCIÓN TURÍSTICA EN FERIA DE LEÓN

By Redacción
sábado, enero 10, 2026

• La alcaldesa de León y el titular del instituto Municipal de la Vivienda recorren el stand de San Luis Potosí e invitan a conocer su cultura y tradición.

San Luis Potosí con su riqueza gastronómica, turística, y tradición, se exhibe en la edición 2026 de la Feria de León en el stand que instaló el Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, dando un toque especial a el evento ferial, reconocieron autoridades municipales.
Tras realizar un recorrido por el stand y observar la riqueza turística, gastronómica y artesanal de San Luis Potosí, la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos, dio la bienvenida al Estado como invitado de honor a la Feria y destacó la hermandad entre Guanajuato y la Entidad potosina, por lo que confió en que seguirá el trabajo conjunto a favor las tradiciones y con un turismo mutuo.
Por su parte Luis Miguel Aguirre Aranda, titular del Instituto Municipal de Vivienda resaltó la participación del Estado potosino en la Feria de León, al considerar que tiene mucho que ofrecer, presentar y aportar, “es un Estado hermano al que se le recibe con los brazos abiertos”, finalizó.

