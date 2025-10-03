16.9 C
RECONOCE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ESFUERZOS DEL ESTADO EN FAVOR DE MIGRANTES

jueves, octubre 2, 2025

* Destaca un programa de inclusión laboral que ha permitido a familias acceder a empleos dignos y con salarios justos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en temas migratorios, reconoció el compromiso sin límites del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, liderado por Ricardo Gallardo Cardona, por su destacada labor en la atención a la comunidad migrante.
El reconocimiento se basa en la implementación de un programa integral de inclusión laboral que ha brindado empleos dignos y bien remunerados a familias migrantes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y su integración en la sociedad potosina.
Luis Enrique Hernández Segura, titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), resaltó que los programas de apoyo laboral continúan generando resultados tangibles, favoreciendo tanto a mexicanos en retorno como a personas migrantes extranjeras asentadas en la entidad.

