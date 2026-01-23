14.1 C
Reconoce IMSS San Luis Potosí excelencia institucional del personal de la Subdelegación en Ciudad Valles

By Redacción
viernes, enero 23, 2026

  • La excelencia operativa y servicio al compromiso, esfuerzo y vocación de servicio son las características que el Instituto exaltó de las y los trabajadores.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí llevó a cabo la Ceremonia de Develación de la Placa Conmemorativa del Premio IMSS a la Competitividad, otorgado a la Subdelegación Ciudad Valles, como reconocimiento al trabajo destacado, la mejora continua y el compromiso con la población usuaria de los servicios.

La titular del IMSS en la entidad, doctora Angélica Cristina Rodríguez Nester, señaló que este premio fortalece la cultura institucional de mejora continua y reconoce a las unidades que ofrecen trato digno, reducen tiempos de espera y elevan la satisfacción de las y los usuarios, destacando la excelencia operativa y la vocación de servicio del personal de esta Subdelegación.

Indicó que, desde la implementación del Modelo de Competitividad en 2013, la Subdelegación ha consolidado una gestión eficiente y orientada a la calidad, logrando un incremento sostenido en la satisfacción de las y los usuarios, gracias al trabajo coordinado entre el personal, la representación sindical y la alta dirección.

Actualmente, 39 trabajadoras y trabajadores participan activamente en los equipos del Modelo, lo que ha permitido consolidar una trayectoria destacada reflejada en la obtención del Premio IMSS a la Competitividad en 2020, refrendando este reconocimiento en 2021 y 2025 asimismo, ha sido distinguida con el Premio de Calidad San Luis 2017 y el Premio Plus de Calidad 2018, otorgados por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), que respaldan su desempeño, la calidad de sus procesos y su orientación al servicio.

La titular del Instituto en la entidad reconoció el compromiso, profesionalismo y sentido de pertenencia del personal de la Subdelegación Ciudad Valles, subrayando que este logro es resultado del trabajo en equipo y del esfuerzo coordinado entre el Instituto y el Sindicato, lo que ha posicionado a esta unidad como un referente de excelencia y compromiso institucional dentro del IMSS.

