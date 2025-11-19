Reconoce IMSS en San Luis Potosí la labor del personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente en el 48 aniversario de su creación

El equipo está conformado por 33 Técnicas y Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) distribuidos en unidades médicas y administrativas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí celebró el 48 Aniversario del Personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), destacando su fundamental labor en beneficio de la población derechohabiente.

Durante la conmemoración, se brindó un reconocimiento a las 33 técnicas y técnicos que conforman la plantilla laboral TAOD en la entidad.

La doctora Angélica Cristina Rodríguez Nester, encargada del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en San Luis Potosí, resaltó la esencial labor del personal TAOD.

«El personal TAOD es, en muchas ocasiones, el primer contacto con nuestros usuarios. Brindan asesoría y orientación a la población derechohabiente que diariamente acude a las Unidades Médicas y Hospitalarias del Seguro Social en la entidad, por lo que deben estar listos para dar respuesta inmediata», puntualizó.

Rodríguez Nester reconoció y agradeció el trabajo de este equipo, cuyo rol consiste en fungir como el conducto formal de comunicación entre los usuarios de los servicios del IMSS y los órganos y unidades administrativas.

La función principal del personal TAOD es:

Orientar a los derechohabientes sobre la prestación de los servicios.

a los derechohabientes sobre la prestación de los servicios. Resolver quejas y sugerencias.

quejas y sugerencias. Dar seguimiento hasta la solución de las inquietudes de los usuarios.

La encargada señaló que el personal se encuentra distribuido en diversas unidades, capacitado para atender cualquier inquietud de los usuarios en:

Hospitales Generales de Zona (HGZ): No. 1, SLP; No. 2, SLP; No. 6, Ciudad Valles y No. 50, SLP.

No. 1, SLP; No. 2, SLP; No. 6, Ciudad Valles y No. 50, SLP. Hospitales Generales de Subzona (HGSZ): No. 4, El Naranjo; No. 9; Rioverde.

No. 4, El Naranjo; No. 9; Rioverde. Unidades de Medicina Familiar (UMF): No. 3, Ciudad Valles; No. 5, SLP; No. 7, SLP; No. 10, Matehuala; No. 20, Villa de Reyes; No. 45, SLP; No. 47, SLP;, No. 49, SLP; No. 51, SLP.

No. 3, Ciudad Valles; No. 5, SLP; No. 7, SLP; No. 10, Matehuala; No. 20, Villa de Reyes; No. 45, SLP; No. 47, SLP;, No. 49, SLP; No. 51, SLP. Subdelegaciones: Poniente y Oriente de la capital potosina.

La doctora Angélica Cristina Rodríguez Nester enfatizó que la labor de los TAOD se sustenta en la cultura institucional de calidad y calidez en el servicio, buscando siempre el beneficio de la población derechohabiente.