RECONOCE CONSULADO DE ALEMANIA TRABAJO DE SAN LUIS EN SEGURIDAD Y DESARROLLO

By Redacción
lunes, febrero 23, 2026

* El reconocimiento internacional confirma el fortalecimiento institucional y el dinamismo que impulsa el Gobierno del Estado.

Luego de la agenda institucional de alto nivel en San Luis Potosí y de su reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) Jesús Juárez Hernández, la Vicecónsul de Alemania en México, Anne Helmreich, reconoció el trabajo y resultados obtenidos para garantizar que el cambio que se vive y se siente sea acompañado de paz y tranquilidad en beneficio de las y los potosinos.
“Es muy interesante haber conocido las medidas que tomaron en los últimos años para mejorar la seguridad, me quedé bastante impresionada con los resultados, gracias al esfuerzo en común”, destacó la diplomática. Sobre la visita al C5i2, que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha fortalecido sin
límites para el impulso a la seguridad, prevención del delito y tranquilidad de las familias, la Vicecónsul dijo que fue muy grato conocer el trabajo y los resultados que se tienen en San Luis Potosí.
La agenda de la diplomática contempló encuentros y recorridos por instituciones clave como el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), así como el Centro Alemán de Cultura, espacios que fortalecen la cooperación académica, científica y cultural entre ambos países y que representan un puente estratégico entre México y Alemania.

