Recomienda IMSS San Luis Potosí uso del condón para protegerse de enfermedades de transmisión sexual

El uso de condón es el método de barrera más efectivo para prevenirlas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí recomienda métodos de barrera, como preservativos masculinos y femeninos, que continúan siendo la forma más segura de prevenir enfermedades de transmisión sexual.

El encargado de la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud, doctor Carlos Reyes Segovia, expuso que el IMSS busca sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano y un elemento de la salud reproductiva, la cual debe ser libre, informada y sin riesgos para la población.

Señaló que en las Unidades de Medicina Familiar se atienden consultas por motivo de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, así como en unidades de Segundo Nivel, generalmente en pacientes mayores de 20 años.

Agregó que las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en la población consisten en vaginosis bacteriana, gonorrea, infección por clamidia, virus del papiloma humano, herpes genital, molusco contagioso, tricomoniasis, sífilis y el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH).

Refirió que los principales síntomas de una enfermedad de transmisión sexual no siempre son evidentes y que pueden ir desde no tener ninguna sintomatología hasta molestias específicas que hacen sospechar de una enfermedad en particular.

Explicó que los signos y síntomas más relevantes a nivel local se manifiestan por dolor, ardor, mal olor, molestias al orinar, flujo vaginal (leucorrea), comezón, dolor al momento de sostener relaciones sexuales, secreción purulenta en el pene, presencia de lesiones visibles en el pene o la vagina tales como úlceras, granos, verrugas, sangrado intermenstrual y dolor testicular, entre otros.

Reyes Segovia señaló que es recomendable mantener una vida sexual segura e informada usando preservativo y fomentando el hábito de acudir a su médico a evaluación general por lo menos cada seis meses.

También es importante el uso concomitante de algún otro método anticonceptivo con mayor índice de seguridad para evitar un embarazo no deseado o no planeado.

El encargado de la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud informó que, a través del programa PrevenIMSS y los consultorios de Planificación Familiar, así como programas extramuros de visita en escuelas o empresas, se ofrecen tanto acciones de promoción a la salud, como métodos anticonceptivos para derechohabientes y no derechohabientes, con el objetivo de prevenir el contagio tanto para adultos como para adolescentes que tienen vida sexual activa.