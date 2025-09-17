Recomienda IMSS San Luis Potosí refrigerios saludables en regreso a clases

Sugiere Instituto incluir frutas, verduras y agua simple en refrigerios.

Advierte sobre riesgos de productos ultraprocesados en niñas y niños.

Con el objetivo de prevenir sobrepeso, obesidad y sus complicaciones desde edades tempranas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí llamó a madres, padres y personas cuidadoras a preparar refrigerios escolares saludables durante el regreso a clases.

La coordinadora de Nutrición del Seguro Social en el estado, Donají Amparo Velázquez Berdon, señaló que una alimentación adecuada en la infancia es clave para el desarrollo físico y mental de niñas y niños, además de contribuir a un mejor rendimiento escolar y a la prevención de enfermedades crónicas.

Precisó que es fundamental que las y los pequeños desayunen antes de salir a la escuela, ya que este alimento proporciona energía para concentrarse en clases y realizar sus actividades diarias.

Añadió que los refrigerios deben incluir verduras y frutas de temporada, que aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra; así como alimentos con proteína como quesos frescos, huevo cocido o crema de cacahuate natural. Los cereales brindan energía para las actividades diarias, y las leguminosas y alimentos de origen animal suministran proteínas para el crecimiento de tejidos. Recomendó incluir agua simple como bebida principal.

Sugirió evitar productos ultraprocesados como jugos artificiales, refrescos, frituras, pastelillos y dulces, ya que contienen altas cantidades de azúcar, sal y grasas que afectan la salud de niñas y niños.

Subrayó la necesidad de educar a niñas y niños desde temprana edad sobre la importancia de los alimentos que consumen y que conozcan su aporte nutrimental. Elaborar el refrigerio, añadió, es una oportunidad para fomentar hábitos saludables y fortalecer el vínculo familiar, involucrándolos en su preparación.

El IMSS en San Luis Potosí refrenda su compromiso de promover estilos de vida saludables desde la infancia, como parte de las acciones para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población derechohabiente.