Recomienda IMSS San Luis Potosí mantener hábitos de salud bucodental y evitar riesgos de enfermedades

A través del personal de Estomatología, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí fomenta una cultura de la salud bucal en las y los derechohabientes, desde la niñez.

Profesionales de Estomatología y especialistas en cirugía maxilofacial trabajan arduamente para brindar atención preventiva y curativa a la población derechohabiente, con especial énfasis en la atención a niños, pacientes con diabetes, hipertensos y mujeres embarazadas, informó el coordinador de Estomatología y Cirugía Maxilofacial, doctor José Gerardo Lucio Reyna.

Comentó que para tener dientes sanos se requiere la adopción de cuatro hábitos: cepillado dental, la limpieza con hilo dental, uso de enjuague bucal y visita semestral al dentista.

Señaló que en los módulos PrevenIMSS de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se realizan actividades preventivas de cepillado, control de placa dentobacteriana mediante el uso del colorante, técnica de uso del hilo dental y aplicación tópica de fluoruro a niños de 3 a 10 años.

Añadió que el IMSS en San Luis Potosí, cuenta con 25 consultorios ubicados en las diversas unidades médicas como Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 y 2, en la capital potosina, así como en los de Subzona (HGSZ) No. 4 y 9 en El Naranjo y Rioverde.

También se brinda este servicio en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 5, 7, 45, 47 y 49 en Ciudad Valles; la UMF No. 3 y 10 en Matehuala, así como otras foráneas como las No. 11, 12, 13, 20, 37 y 48.

El personal de Estomatología está integrado por 42 estomatólogas y estomatólogos, quienes realizan las actividades asistenciales; así como 35 pasantes de Servicio Social encargados de las actividades preventivas.

El coordinador de Estomatología y Cirugía Maxilofacial invitó a la población derechohabiente a que acuda a su unidad de adscripción para las acciones preventivas y, en caso de requerir atención de Segundo Nivel, ésta se brinda en el HGZ No. 50, en la especialidad de Cirugía Maxilofacial.