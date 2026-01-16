RECHAZA ESTADO TARIFA DE 15 PESOS EN TRANSPORTE PÚBLICO

* El Gobierno del Estado rechazó el aumento a 15 pesos y mantuvo tarifas accesibles, con transporte gratuito como MetroRed y subsidios sociales.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí rechazó la propuesta de los concesionarios del transporte público para establecer una tarifa de 15 pesos en el servicio urbano, al considerar que no corresponde a la realidad económica de las y los potosinos ni a la necesidad de proteger la economía familiar. Para el ejercicio 2026, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó tarifas de 13.50 pesos en la modalidad general, 12.50 pesos en prepago y 6.75 pesos en tarifa especial.

La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, explicó que la determinación se basó en el análisis de la inflación anual y el incremento en los costos de insumos y consumibles necesarios para garantizar la continuidad del servicio y la renovación de unidades; sin embargo, subrayó que la tarifa de 15 pesos fue descartada por no ser acorde con la situación económica de la ciudadanía.

La funcionaria destacó que, aun con este ajuste, el transporte público en San Luis Potosí se mantiene entre los más económicos del país, además de contar con opciones gratuitas como MetroRed y con programas de subsidio para estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, lo que refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la movilidad accesible y el bienestar social.