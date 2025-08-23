REALIZAN CON ÉXITO MUESTRA DE GANADO CHARBRAY EN LA FENAPO

Un total de 71 ejemplares participaron en la XIX Exposición Nacional Charbray 2025 y en la Exposición Regional Charolais de la Fenapo 2025.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 llevaron a cabo con éxito la XIX Exposición Nacional Charbray y la Exposición Regional Charolais en el stand Tierra Ganadera, con la participación de 71 ejemplares provenientes de ranchos del Centro, Altiplano potosino y estados como Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Zacatecas.

En la premiación, el rancho Santo Tomás obtuvo el título de campeón de raza en hembras, mientras que el rancho La Joya se llevó el campeonato reservado en hembras y el campeonato absoluto en machos. El criadero Cieneguilla recibió el premio a campeón reservado en machos. Esta exposición fortalece sin límites el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con el rescate del campo potosino, promoviendo la mejora genética para impulsar la producción ganadera en San Luis Potosí.