Realiza IMSS San Luis Potosí simulacros de incendio en unidades médicas, sociales y administrativas

En conmemoración del Día Nacional de la Protección Civil, personal institucional y población derechohabiente participaron en los ejercicios de simulacros en las diversas unidades.

En el marco del Día Nacional de la Protección Civil, este 19 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí llevó a cabo un simulacro de evacuación con hipótesis de incendio en 63 inmuebles médicos, administrativos y sociales, como parte de las acciones institucionales para fortalecer la cultura de la prevención y la respuesta ante emergencias.

La actividad se realizó de manera ordenada y coordinada, con la participación del personal médico, administrativo y derechohabientes que se encontraban en las diversas unidades en ese momento.

La titular del IMSS en la entidad potosina, doctora Angélica Cristina Rodríguez Nester, señaló que el objetivo de este ejercicio fue reforzar los protocolos de actuación en caso de siniestros, así como evaluar tiempos de respuesta, rutas de evacuación y funcionamiento del equipo de emergencia.

Rodríguez Nester precisó que con estas acciones el IMSS reitera su compromiso con la seguridad del personal institucional y población usuaria; así como la de fomentar una participación activa mediante este tipo de ejercicio que permiten proteger la integridad física, salvar vidas y minimizar riesgos.

Detalló que los simulacros se realizan en concordancia con las políticas nacionales de protección civil y en memoria de los sismos ocurridos en México en 1985 y 2017, que marcaron la importancia de tener conocimiento acerca de la respuesta que se debe tener ante diversos tipos de eventualidad.

Durante el ejercicio que se realizó bajo la hipótesis de un incendio, se evacuó a las personas presentes en cada uno de los inmuebles, entre personal institucional, derechohabientes y población usuaria, siguiendo los protocolos establecidos en los Programas Internos de Protección Civil.

Rodríguez Nester destacó que todos los inmuebles del IMSS en el estado cuentan con estos programas de protección civil, en los cuales se planifican de forma periódica este tipo de ejercicios preventivos.

Subrayó que estos simulacros permiten detectar áreas de oportunidad y trabajar en ellas para mejorar la capacidad de respuesta.

Estas acciones forman parte del compromiso del IMSS con la seguridad, la protección civil y el fortalecimiento de una cultura de prevención entre la población potosina, concluyó la titular del Instituto en San Luis Potosí.