Realiza IMSS San Luis Potosí remodelación integral en unidades médicas de la zona huasteca

Mejoran servicios de atención en Hemodiálisis, Terapia Intensiva y Salud Mental en el HGZ No. 6.

Rehabilitan auditorio y áreas de Residencias Médicas de la UMF No. 3, para uso académico y profesional.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí realiza trabajos de remodelación y ampliación en diversas áreas del Hospital General de Zona (HGZ) No. 6 y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 3, en Ciudad Valles, con el objetivo de fortalecer la infraestructura médica y garantizar servicios de salud dignos a la población derechohabiente de la zona huasteca.

La titular del IMSS en San Luis Potosí, doctora Angélica Cristina Rodríguez Nester, explicó que en el HGZ No. 6 se llevan a cabo trabajos de remodelación integral en los servicios de Hemodiálisis, Terapia Intensiva y Salud Mental. Con estas obras se busca brindar mayor comodidad y espacios dignos para la atención y tratamiento, lo cual favorece un mejor entorno durante el proceso de recuperación.

En la UMF No. 3 se remodela el auditorio, destinado a eventos educativos y capacitaciones, así como el área de Residencias Médicas, donde se forman especialistas y se habilitan espacios de estudio y descanso.

Rodríguez Nester subrayó que estas acciones forman parte del compromiso institucional de mejora continua de los servicios e infraestructura. Una vez concluidas, las remodelaciones permitirán fortalecer la atención y ofrecer mejores condiciones para el personal de salud.

Finalmente, puntualizó que los proyectos de mejora tienen el objetivo de fortalecer la infraestructura del IMSS en la zona huasteca, pues en dichas unidades son atendidos derechohabientes de diversos municipios.

El IMSS en San Luis Potosí ratifica su compromiso de seguir trabajando en la mejora continua de sus servicios e infraestructura en beneficio de la derechohabiencia.