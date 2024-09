Realiza IMSS San Luis Potosí quinta donación multiorgánica en el HGZ No. 50

Riñones y córneas de una mujer beneficiarán a 4 pacientes en lista de espera.

Gracias al altruismo y empatía de una familia que decidió donar los órganos de una paciente femenina, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí logró concretar la quinta donación multiorgánica del año en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 50.

El encargado de la Coordinación de Procuración de Órganos y Tejidos del Seguro Social en la entidad, doctor Claudio García Perales, agradeció el acto de solidaridad y humanismo de la familia de la paciente, quién aceptó brindarles una segunda oportunidad de vida a pacientes en espera de un órgano y tejido.

El especialista indicó que la joven de 21 años presentó muerte cerebral derivado de un accidente de tránsito, por lo que luego de que los familiares aceptaran la donación, el personal de la Coordinación de Trasplantes del HGZ No. 50 y un equipo multidisciplinario de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades (HE) No. 25 en Monterrey, Nuevo León, concretaron la procuración de riñones y córneas con éxito.

Precisó que los riñones serán trasplantados en la UMAE HE No. 25 mientras que las córneas serán para pacientes en lista de espera del HGZ No. 50 en San Luis Potosí.

Destacó que gracias a esta noble acción es posible que las y los pacientes que se encuentran en lista de espera mejoren su calidad de vida, luego de padecer enfermedades que los imposibilitan a llevarla de manera normal.

La donadora fue despedida con una valla humana, la cual estuvo conformada por familiares de la paciente y el personal de las distintas áreas del hospital, quienes otorgaron aplausos como una muestra de reconocimiento y agradecimiento ante este noble acto de humanismo.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, donde se podrá registrar para acreditarse como donadora voluntaria.

