Realiza IMSS San Luis Potosí 570 mil trámites administrativos presenciales y en herramientas digitales

Durante el año se realizaron 569,766 trámites en línea, a través de la página de internet institucional www.imss.gob.mx o la aplicación IMSS Digital y presenciales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí informa que, al corte de noviembre de 2024, se realizaron 569 mil 766 trámites administrativos relacionados con servicios para población asegurada y patrones de manera presencial, en ventanillas ubicadas en Unidades de Medicina Familiar, en las 4 subdelegaciones y, a través de la plataforma IMSS Digital.

El titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza, C.P. Juan Carlos Zarazúa Ortega, destacó que, en las cuatro subdelegaciones administrativas de Oriente, Poniente, Ciudad Valles y Matehuala se ofrece una amplia gama de trámites y servicios de forma presencial, dirigidos tanto a asegurados como a patrones.

Mencionó que, como parte de los servicios que se brindan en las subdelegaciones, consisten en orientación de asignación de número de seguridad social; corrección de datos estadísticos; corrección de datos por duplicidad, homonimia e invasión; altas y modificaciones patronales; certificado digital; escritos patronales; contratación de seguros; consulta de vigencia y de semanas cotizadas, así como trámites de cobranza y aclaraciones administrativas.

Destacó que, en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se encuentran las ventanillas de Afiliación y Vigencia, donde se brindan servicios como alta en unidad, asignación de consultorio, cambio de unidad, actualización de datos del asegurado y sus beneficiarios, registro y corrección de datos de beneficiarios, así como la expedición de constancias de vigencia, entre otros trámites.

Asimismo, puntualizó que, durante el año, se han atendido un total de 569,766 trámites, de los cuales 135,672 se realizaron en línea a través de la página institucional y la aplicación IMSS Digital, mientras que 434,094 se gestionaron de manera presencial.

Este tipo de trámites también se pueden consultar o realizar en línea de una manera fácil, rápida y sencilla, ya sea utilizando, a través de la página de internet www.imss.gob.mx o

bien, mediante la aplicación IMSS Digital desde el dispositivo móvil, con esto, se agilizan tiempos y traslados para la persona usuaria.

Resaltó que la aplicación IMSS Digital ofrece diversas ventajas tanto para asegurados como para patrones, entre ellas el acceso a trámites y servicios en línea, ahorro de tiempo al evitar filas, acceso a información personalizada, así como altos estándares de seguridad y confiabilidad que garantizan la protección de la información personal.

Finalmente, indicó que las oficinas de las subdelegaciones administrativas se encuentran en las siguientes direcciones: en Ciudad Valles, Boulevard México Laredo No. 934, colonia Altavista en Ciudad Valles. En Matehuala, Calle Matamoros No. 300. En la capital potosina, la subdelegación Oriente, en Av. Universidad No. 1200, colonia Francisco I. Madero y la subdelegación Poniente, en Av. Venustiano Carranza No. 1080, colonia Tequisquiapan. Estas oficinas están disponibles para brindar asesorías y atender trámites tanto a patrones como a derechohabientes, según corresponda a su domicilio.