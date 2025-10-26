19.8 C
San Luis Potosí
ESTADO

REAFIRMAN DEPENDENCIAS ESTATALES COMPROMISO DE APOYO A COMUNIDADES DE LA HUASTECA

By Redacción
sábado, octubre 25, 2025
* En Ébano, escucharon las necesidades de las familias y entregaron apoyos de primera necesidad, así como para acercar programas de crédito para su recuperación.

Para dar seguimiento a la campaña Todos Unidos por la Huasteca el Gobierno Estatal realizó la Reunión Interinstitucional de Evaluación y Seguimiento, donde se presentó un informe detallado de las principales necesidades y se acordaron estrategias conjuntas para atender de manera prioritaria a la población.
El encuentro, encabezado por la Secretaría Técnica del Gabinete, contó con la participación del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), entre otras, quienes en cumplimiento con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona visitaron el ejido Antigua Reforma en Ébano, escucharon las necesidades de las familias y entregar apoyos de primera necesidad, así como para acercar programas de crédito para su recuperación.

