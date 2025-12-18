QUINTA CARAVANA DEL MIGRANTE POTOSINO PARTE CON MÁS DE 500 FAMILIAS DESDE TEXAS

• Connacionales de San Luis Potosí y estados vecinos reciben acompañamiento y seguridad en su regreso a casa durante las fiestas decembrinas.

La Quinta Caravana del Migrante Potosino, que partió esta madrugada desde Brownsville, Texas, contó con la participación de más de 500 familias. Esta estrategia ofrece acompañamiento y seguridad no solo a connacionales de San Luis Potosí, sino también a personas de estados vecinos, quienes reconocen el esfuerzo del Gobierno Estatal que encabeza Ricardo Gallardo Cardona por brindar apoyo sin límites a quienes viajan para visitar a sus familias durante las fiestas decembrinas.

De acuerdo con los registros, los potosinos participantes se dirigen a municipios como Cárdenas, Cerritos, Guadalcázar, Rioverde, Lagunillas, Matehuala, Rayón, San Ciro de Acosta, Villa de Ramos, Villa de Arista, Venado, Soledad de Graciano Sánchez y la capital del estado, entre otros. Estas familias provienen de ciudades de Estados Unidos como Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Lowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri y Texas, donde residen y trabajan.

A la caravana también se sumaron compatriotas provenientes de Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas. El acompañamiento estuvo a cargo de autoridades estatales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y 29 ayuntamientos de la entidad, así como de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto Nacional de Migración a través del programa Héroes Paisanos y Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo.