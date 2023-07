’’Que no se olvide la importancia del cambio verdadero’’: En San Luis Potosí Claudia Sheinbaum pide defender la continuidad de la 4T

• “No se nos olvida que caminamos casa por casa, que tocamos puerta por puerta para convencer en la Ciudad, en San Luis Potosí, en Puebla, en Querétaro, en todo el país la importancia del cambio verdadero en México’’, destacó

•“Ya el México del machismo está quedando atrás como el México del neoliberalismo, ese ya se quedó en el pasado, ahora México se escribe con ´M´ de madre y con ´M´ de mujer”, comentó al aseverar que es tiempo de mujeres

San Luis Potosí, a 19 de julio de 2023.- No olvidar la lucha histórica para alcanzar la Cuarta Transformación de México fue la reflexión que hizo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ante simpatizantes y militantes en San Luis Potosí, donde recordó que, gracias a esos años de esfuerzo, hoy se tiene un gobierno donde la prioridad son los que menos tienen y se acabó con la corrupción de los grupos privilegiados.

“A mí no se me olvida que sin recursos ni nada vine a recorrer San Luis Potosí para convencer a la gente de la importancia de la Cuarta Transformación de la vida pública, nunca se me va a olvidar. No se me olvida cuando platiqué con Concepción Calvillo, con la familia Nava que estábamos en contra de los fraudes electorales, no se me olvida que participé en un movimiento estudiantil para defender la educación pública gratuita y de calidad”, comentó.

Al respecto, realizó un recuento de todos los sectores que padecieron gobiernos neoliberales en distintos momentos de la historia del país, por lo que resaltó que es necesario un líder que mire al pueblo como lo hace ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido clave para que hoy en día, ‘’en todos los estados hay una enorme alegría para que continúe la Cuarta Transformación’’.

“Que no se olvide que quisieron desaforar al Presidente de la República a la mala, que no se olviden las luchas estudiantiles, que no se olvide la masacre de 1968, a los estudiantes, que no se olvide el fraude electoral de San Luis Potosí, que no se olvide la lucha de los maestros, que no se olvide la lucha de los campesinos, que no se olvide que el pueblo de México dijo: ¡Basta! Queremos a un presidente que mire a su pueblo y eso no se nos puede olvidar”.

Tras recordar los beneficios que trajo la Cuarta Transformación al pueblo de México, señaló que el país recuperó su lugar ante los ojos del mundo y hoy en día se reconoce el trabajo realizado en otros países.

“Hoy nuestro país se ve distinto en todos los países del mundo, hoy se reconoce a México por su pueblo, por su gente, por su historia. Por primera vez se reconoce a nuestros hermanos que están en Estados Unidos trabajando para poder sobrevivir y darles recursos a sus familias. Hoy por primera vez se mira al pueblo de México y no lo vamos a perder”.

En un recinto lleno de simpatizantes de la Huasteca Potosina, Aquismón, Matlapa, Xilitla, Tamazunchale, Tancanhuitz, Ciudad Valle, entre otros lugares de San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum recibió el Bastón de Mando por parte de los pueblos originarios de la región como muestra de respaldo para continuar con la Defensa de la Transformación.

Durante su visita, aprovechó para visitar el Centro de las Artes de la región, un lugar emblemático que en el pasado fue una penitenciaría en la que algunos de los personajes más famosos de la historia fueron encarcelados como Francisco I. Madero y Salvador Nava, quienes son parte vital de la lucha por la democracia en México.

