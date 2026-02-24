PVEM instala su comité en Ciudad Valles y reafirma su fuerza en la Huasteca potosina

Ciudad Valles, S.L.P., lunes 23 de febrero. — En un evento multitudinario ante miles de asistentes, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí llevó a cabo la instalación de su comité municipal número 45 en Ciudad Valles, consolidando su presencia en uno de los municipios más importantes y estratégicos del estado.

La gran convocatoria no solo confirmó el respaldo ciudadano al proyecto verde en la región Huasteca, sino que evidenció la fuerza, cohesión y rumbo claro que mantiene el partido en todo el estado. La presencia de la senadora Ruth González Silva fue uno de los factores clave de esta amplia participación, demostrando la cercanía y liderazgo que mantiene con la ciudadanía potosina.

El acto contó además con la presencia de diputados federales y locales, presidentes municipales y diversos liderazgos regionales, quienes refrendaron su compromiso con el fortalecimiento del partido y el desarrollo de San Luis Potosí.

La instalación de este comité representa un paso firme en la consolidación territorial del PVEM, fortaleciendo una estructura cercana a la gente, con organización sólida, ideas nuevas y una visión estratégica que permite avanzar con unidad en cada municipio del estado. Ciudad Valles se posiciona así como un bastión fundamental del Partido Verde en la Huasteca potosina.

Durante su intervención, el secretario general del PVEM en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho, destacó:

“La instalación del comité número 45 en Ciudad Valles, ante miles de militantes y simpatizantes, demuestra que el Partido Verde está más fuerte y más unido que nunca. Este crecimiento es resultado del trabajo constante, de la cercanía con la gente y de una estructura organizada que sigue consolidándose en todo el estado.”

Segura Morquecho subrayó que el fortalecimiento del partido no solo es territorial, sino también organizativo, ya que cada comité cuenta con una estructura interna sólida que permite atender áreas estratégicas como coordinación, organización, finanzas, procesos electorales y comunicación social, fundamentales para su correcto funcionamiento y proyección institucional.

Asimismo, el PVEM mantiene un firme compromiso social a través de áreas como la coordinación de la mujer, asuntos de la juventud y del deporte, discapacidad y grupos vulnerables, ecología y medio ambiente, así como estructura territorial y acción comunitaria, fortaleciendo el vínculo con los distintos sectores de la población y garantizando atención permanente y cercana.

En su mensaje, la senadora Ruth González Silva destacó la importancia de la unidad y el respaldo ciudadano, subrayando que la fuerza del Partido Verde radica en su cercanía con las familias potosinas:

“La Huasteca es tierra de trabajo, de esfuerzo y de convicción. La respuesta de Ciudad Valles y la Huasteca demuestra que cuando hay unidad, compromiso y amor por San Luis Potosí, los proyectos avanzan con fuerza. Nuestro movimiento está más sólido que nunca porque escucha, porque camina junto a la gente y porque reconoce el valor de nuestras madres, nuestros adultos mayores y nuestras juventudes, que son el corazón de este estado.”

Durante el evento también se reconoció que el crecimiento, desarrollo y la seguridad que vive San Luis Potosí es resultado del trabajo constante del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha impulsado acciones y programas que atienden a todas las regiones del estado, fortaleciendo el bienestar social y el progreso de las familias potosinas.

Hasta el día de hoy, se han instalado comités municipales en Ahualulco, Alaquines, Aquismón, Armadillo de los Infante, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, El Naranjo, Guadalcázar, Huehuetlán, Lagunillas, Matlapa, Mexquitic, Moctezuma, Pozos, Rayón, Salinas, San Ciro de Acosta, San Luis Capital, San Martín Chalchicuautla, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlajás, Tierra Nueva, Venado, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Xilitla y Zaragoza, alcanzando un total de 45 comités en el estado.

Con esta estructura fortalecida y el respaldo multitudinario de la ciudadanía, el Partido Verde en San Luis Potosí reafirma su cohesión interna, su rumbo claro y su liderazgo en la Huasteca y en todo el estado, consolidándose como una fuerza política cercana, organizada y con visión de futuro.