7.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

PROYECTAN PARA 2026 LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS

By Redacción
86
spot_img
miércoles, noviembre 12, 2025

* Mediante la iniciativa, se avanza para la asignación de su presupuesto y, sfortalecerán las acciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí impulsa la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, con el objetivo de brindar una atención más efectiva y cercana a las familias afectadas, como parte del fortalecimiento de las dependencias así como de la estrategia integral de seguridad.
Al respecto la subsecretaria de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, informó que la actual Unidad Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE) se elevará a rango de Fiscalía, lo que permitirá consolidar un organismo autónomo, moderno y vanguardista, que refuerce la coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), los colectivos y organizaciones civiles.
Aguilar Rodríguez detalló que esta nueva Fiscalía podría iniciar operaciones en 2026, con un marco legal propio y atribuciones específicas para recibir denuncias, investigar y perseguir delitos relacionados con desapariciones, conforme al Protocolo Homologado de Investigación.
Subrayó además que la participación de colectivos y asociaciones será fundamental para garantizar la transparencia y apertura del proceso, reiterando que el Gobierno Estatal mantiene su compromiso de trabajar en conjunto por la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

Artículo anterior
SAN LUIS POTOSÍ CON UNA DE LAS TASAS MÁS BAJAS DE MUERTES POR HOMICIDIO DURANTE 2024
Artículo siguiente
RICARDO GALLARDO LLEVA MEJORAS URBANAS Y CERTIDUMBRE PATRIMONIAL A CEDRAL
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.