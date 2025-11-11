PROYECTAN PARA 2026 LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS

* Mediante la iniciativa, se avanza para la asignación de su presupuesto y, sfortalecerán las acciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí impulsa la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, con el objetivo de brindar una atención más efectiva y cercana a las familias afectadas, como parte del fortalecimiento de las dependencias así como de la estrategia integral de seguridad.

Al respecto la subsecretaria de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, informó que la actual Unidad Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE) se elevará a rango de Fiscalía, lo que permitirá consolidar un organismo autónomo, moderno y vanguardista, que refuerce la coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), los colectivos y organizaciones civiles.

Aguilar Rodríguez detalló que esta nueva Fiscalía podría iniciar operaciones en 2026, con un marco legal propio y atribuciones específicas para recibir denuncias, investigar y perseguir delitos relacionados con desapariciones, conforme al Protocolo Homologado de Investigación.

Subrayó además que la participación de colectivos y asociaciones será fundamental para garantizar la transparencia y apertura del proceso, reiterando que el Gobierno Estatal mantiene su compromiso de trabajar en conjunto por la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.