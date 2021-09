Próximo gobierno irá contra basificaciones ilegales de la actual administración

PUESTOS A MODO PARA PERSONAL DE CONFIANZA FRENAN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJADORES, AFIRMÓ GUADALUPE TORRES

J. Guadalupe Torres Sánchez, próximo Secretario General de Gobierno, aseguró que la administración entrante no va a mantener las plazas de base que está otorgando la actual administración a personal de confianza, situación que ha sido detectada en varias dependencias, “ha sido algo muy común y recurrente”.

Dio a conocer que en el proceso de entrega-recepción, se ha detectado lo que podría llamarse un fraude, pues existe personal de confianza en altos cargos como coordinadores, direcciones, subdirecciones, jefaturas de departamentos, e incluso titulares de alguna dependencia, que durante todo el sexenio ocuparon esos cargos pero que hace meses fueron descendidos a plazas basificables.

“Esa condición la mantuvieron durante todo el sexenio, y ahora lo que están haciendo como una maniobra ilegal para dejarlos ahí, es arrancarles esa condición directiva y asignarles un nombramiento administrativo, y una vez que sucede eso lo que sigue es basificarlos, esa maniobra es ilegal porque termina siendo un engaño”.

Explicó que en el gobierno existen niveles y tabuladores salariales, los trabajadores de base, algunos sindicalizados y otros no, tienen posibilidad de acceder como máximo al nivel 13, mientras que quienes tienen cargos directivos son de confianza, y su nivel, aunque no es bajo la misma estructura de los de base, es superior al nivel 13.

Torres Sánchez aseguró que esa circunstancia, la próxima administración no la va a permitir, y aunque la actual administración podría seguir haciéndolo, ya están detectados todos los casos que han ocurrido hasta ahora, y llegando se hará lo legalmente conducente para enmendar esa maniobra ilegal.

Agregó que esta situación es irregular no solamente porque se hace a conveniencia de los altos funcionarios para cuidarse las espaldas, sino que además, frena el desarrollo de servidores públicos que tienen muchos años buscando una promoción pero se encuentran con el problema de que las plazas están asignadas por conveniencia.

Explicó además el próximo Secretario General de Gobierno, que los procedimientos legales ocurrirán únicamente con los casos donde esté detectada la ilegalidad y que nada tienen que ver con la plantilla laboral que lleva a cabo sus actividades profesionalmente: “necesitamos ser muy claros para que no confundan, esa gran parte del personal de base que tiene laborando más de 20 años, nosotros estamos agradecidos del servicio que han prestado al Estado”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...