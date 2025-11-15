26.9 C
San Luis Potosí
ESTADO

PROTECCIÓN CIVIL INTENSIFICA OPERATIVO INVERNAL EN TODO EL ESTADO

By Redacción
sábado, noviembre 15, 2025

* Refuerza recorridos, entrega de apoyos y traslados a refugios temporales para proteger a personas en situación de calle.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene activo e intensificado su Operativo Invernal con el propósito de salvaguardar la vida y la integridad de la población más vulnerable, especialmente de quienes se encuentran en situación de calle frente al impacto de los frentes fríos 13 y 14. Como parte de esta estrategia, el personal operativo incrementó sus recorridos en zonas de mayor riesgo para identificar a personas expuestas a condiciones climáticas adversas.
Durante estos recorridos, distribuyen cobijas y ropa abrigadora, además de invitar a las personas a ser trasladadas a los refugios temporales habilitados en distintos municipios del Estado, donde pueden resguardarse y recibir atención básica.
La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar a través del número de emergencias 911 cualquier caso de personas en situación de calle que se encuentren vulnerables ante el frío, con el fin de que brigadistas acudan de inmediato y brinden el apoyo necesario para evitar afectaciones a la salud o riesgos mayores.

