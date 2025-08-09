PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL FORTALECE OPERATIVO DE SEGURIDAD EN FENAPO

* La CEPC reitera su compromiso de trabajar coordinadamente con cuerpos de emergencia y seguridad para que la Fenapo 2025 sea un evento familiar seguro.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha desplegado un operativo de seguridad en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 con el objetivo de salvaguardar sin límites la integridad de miles de asistentes.

Para que las familias disfruten de una experiencia segura, la CEPC recomienda consultar el clima antes de asistir, portar ropa y calzado cómodos, establecer puntos de reunión en caso de extravío y ubicar rutas de evacuación y módulos de emergencia.

Como parte de sus acciones preventivas, Protección Civil Estatal ha iniciado un programa de inspección y verificación permanente en todas las áreas del recinto ferial y este viernes personal técnico de la dependencia realizó una prueba de seguridad en la nueva atracción “Dinner in the Sky”. Durante la revisión se constató el cumplimiento de todas las normas de seguridad, como el correcto uso de arneses y cinturones en esta plataforma elevada a 45 metros de altura.