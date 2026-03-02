27.1 C
San Luis Potosí
ESTADO

PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL ATIENDE INCENDIOS EN VILLA DE REYES Y TANQUIÁN

By Redacción
lunes, marzo 2, 2026

La fuerza operativa de Protección Civil del Estado, combate la reactivación de un incendio en el Municipio de Villa de Reyes, con el apoyo de autoridades municipales.
De igual manera, el personal acudió a brindar apoyo para controlar otro incendio de vegetación en Fracción San Miguel, perteneciente a Tanquián de Escobedo.
Se exhorta a la población a reportar incendios ocasionados de manera intencional, haciendo uso de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima. En el Potosí sin Límites, estamos comprometidos con la tranquilidad de la población y el cuidado de los ecosistemas.

