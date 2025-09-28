PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL ALERTA POR TORMENTAS EN LAS CUATRO REGIONES

* Se esperan lluvias con tormentas eléctricas para las próximas horas en todo el Estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de San Luis Potosí emite una alerta preventiva a toda la población del estado ante el potencial de tormentas y lluvias intensas en las próximas horas.

Este fenómeno es provocado por el ingreso del Frente Frío número 4, el cual interactúa con altos niveles de humedad, generando condiciones propicias para precipitaciones pluviales en las cuatro regiones de la Entidad.

La CEPC informa que se espera que las tormentas puedan presentarse con actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que es fundamental tomar precauciones.

La dependencia hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta y a atender puntualmente las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil de los 59 municipios como: evitar cruzar arroyos o ríos crecidos y zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser lanzados por el viento, limpiar las alcantarillas y desagües frente a sus hogares para evitar acumulaciones de agua y conducir con extrema precaución ante la posible reducción de visibilidad y el pavimento mojado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y proporcionará actualizaciones a través de sus canales oficiales.