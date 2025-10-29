15.1 C
PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL ALERTA POR CAMBIOS CLIMÁTICOS Y LLUVIAS INTENSAS

miércoles, octubre 29, 2025
* Se espera un descenso en la temperaturas y lluvias acompañadas de granizo y tormentas eléctricas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que este miércoles continuará el dominio de un sistema de alta presión que mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de hasta 29 grados centígrados en la región Centro y 34 grados centígrados en la Huasteca.
El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, dijo que no se descarta la presencia de lluvias, caída de granizo, tormentas eléctricas y vientos fuertes en distintas regiones, principalmente en la Huasteca, Altiplano y región Media, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones ante posibles condiciones adversas.
Asimismo, informó que el Frente Frío Número 11 ingresará al Estado por el noreste durante las primeras horas del miércoles, provocando un descenso en las temperaturas y cambios drásticos en el ambiente. La Coordinación recomienda mantenerse informados, no refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas, desconectar aparatos eléctricos durante tormentas y abrigarse adecuadamente, especialmente en el caso de niñas, niños y adultos mayores

