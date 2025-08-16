PROMUEVEN CERTEZA JURÍDICA PATRIMONIAL DURANTE LA FENAPO 2025

* El Instituto Registral y Catastral atiende a las y los potosinos en módulo instalado en la Feria Nacional Potosina sobre la importancia de contar con inmuebles en regla.

El Instituto Registral y Catastral (IRC) cuenta con un módulo de atención dirigido a las y los visitantes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, donde se acercan los servicios a la ciudadanía trabajando sin límites para brindarles atención y resolver dudas de manera eficiente.

En cumplimiento a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de acercar los servicios a las familias, la titular de la dependencia, Yahaira Martínez Martínez, destacó que se busca contar con inmuebles registrados ante dicha dependencia y recordó que en la edición anterior se brindaron alrededor de 800 atenciones entre ellas solicitudes o trámites de consulta en dicho módulo.