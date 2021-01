Promueve Servicios de Salud la adherencia al tratamiento de diabetes

· En la entidad, los Servicios de Salud actualmente atienden a más de 35 mil pacientes con diagnóstico de diabetes.

· Entre las causas relacionadas con el mal control está la falta de adherencia al plan alimentario, actividad física y medicamentos por parte del paciente.

“La diabetes es una enfermedad con la que hoy en día se puede vivir con cierta normalidad, pero no deja de tener sus riesgos además de una alta mortalidad”, señaló el doctor José Domingo Martínez Luna, Responsable Estatal del Programa de Diabetes de los Servicios de Salud en el Estado.

Precisó además que los pacientes con diabetes tienen la posibilidad de someterse a tratamientos no farmacológicos específicos, relacionados por un lado con la dieta y por otro con la actividad física, para combatir la o las causas que les hayan llevado a desarrollar la enfermedad. Para los pacientes y sus familiares es importante, conocer bien este tipo de tratamientos para poder realizar un plan de alimentación y actividad física adecuada a su entorno y tratar así de eliminar la diabetes de su lista de preocupaciones, por lo que añadió que:

“Los objetivos del plan alimenticio en la diabetes es desarrollar hábitos que permitan una alimentación saludable para lograr un peso adecuado, control glucémico y control de factores de riesgo cardiovascular”, puntualizó señalando el Responsable Estatal del Programa de Diabetes de los Servicios de Salud en el Estado.

Aclaró que: “en pacientes con diabetes se recomiendan medidas dietéticas, preferentemente la dieta tipo mediterránea, porque es la única que disminuye eventos cardiovasculares. Si la dieta mediterránea no es aceptada, se sugiere una dieta en la que la fuente de carbohidratos sea a través de alimentos que no aumenten tanto la glucosa al momento de comerlos”.

Por otra parte Domingo Martínez, indicó que la actividad física regular y continua disminuye el riesgo de enfermedad cardiaca, por lo que se recomienda realizar actividad física de intensidad y duración progresiva como caminar, correr, nadar por lo menos 30 minutos los cinco días a la semana, o si se realiza con intensidad alta por lo menos 20 minutos tres días a la semana”.

Así mismo, comentó que con frecuencia las personas con diabetes no tienen un control metabólico adecuado por el mal control que tienen de seguir un plan alimenticio, por la nula actividad física y por no tomar sus medicamentos según se les han prescrito.

“Se considera mala adherencia al tratamiento farmacológico cuando el paciente no toma las dosis correctas, no respetar intervalos entre ellas, olvida alguna toma o suspende el tratamiento antes del tiempo recomendado. La adherencia terapéutica es fundamental para el éxito del tratamiento, pues teniendo un impacto apreciable en el control glucémico y los resultados clínicos, los pacientes registran buena adherencia y presentan mejores cifras de Hemoglobina Glucosilada (HbA1c), menores riesgos de ingresos hospitalarios, menor mortalidad y menor gasto sanitario total”, aseveró el especialista.

El funcionario de los Servicios de Salud refirió que la falta de adherencia terapéutica es un fenómeno multidimensional determinado por la interacción de múltiples causas, unas susceptibles de ser modificadas y otras no, que hacen que la predicción de la falta de adherencia a nivel individual sea difícil de realizar y son clasificadas en intencionada y no intencionada.

“La intencionada es cuando la persona decide no seguir las recomendaciones de tratamiento por temor a reacciones adversas, creencias, etc.; mientras que la no intencionada es cuando la persona quiere seguir el tratamiento pero no lo consigue por motivos fuera de su control como olvidos, falta de comprensión de las instrucciones, etc.”.

“En sí se reconocen cinco grupos de factores que influyen en la adherencia a los medicamentos que son por factores relacionados con el paciente, ya sea por su edad avanzada, por ser del sexo femenino, por tener mayores ingresos económicos o mayor nivel educativo, aunque mantener otras conductas de riesgo como el tabaquismo y tener depresión asociada, por ejemplo, se ha relacionado con registrar peor adherencia; por el contrario, los factores relacionados con la enfermedad, presentan mejor adherencia en las personas con más años de evolución de la diabetes y con enfermedades cardiovasculares asociadas, mientras que los factores relacionados con los tratamientos empeoran la adherencia en casos en los que se han presentado efectos secundarios y la disminución de la calidad de vida con la ingesta de los fármacos. En el caso de que el paciente registre mayores valores socioeconómicos, estos favorecen la adherencia al tener mayor apoyo familiar y social y se afecta negativamente por la falta del mismo o la existencia de conflictos familiares. Finalmente, otro factor es el relacionado con el sistema sanitario, el cual tiene efecto negativo al tener dificultades en el acceso a la atención médica como la distancia del hogar al centro de salud, la incompatibilidad de horarios, el habitar en un medio rural, etc., por lo que se reducen las veces que se van a recoger los fármacos en farmacia y aumenta la adherencia”.

Finalmente el doctor José Domingo Martínez Luna, Responsable Estatal del Programa de Diabetes, dio a conocer que en San Luis Potosí los Servicios de Salud actualmente atienden a más de 35 mil pacientes con diagnóstico de diabetes en los diferentes Centros de Salud, Hospitales Básicos Comunitarios, Caravanas de Salud y Brigadas Móviles, así como también se cuentan con Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas (UNEME EC), en donde se tiene personal altamente calificado para la atención integral de pacientes con diagnóstico no sólo de Diabetes Mellitus sino también de Hipertensión Arterial, Dislipidemia, Obesidad y Síndrome Metabólico, ubicándose estas unidades en los municipio de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Santa María del Río, Rioverde, Ciudad Valles, Tamazunchale y Matehuala.

