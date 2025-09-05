PROMUEVE RICARDO GALLARDO PRODUCTOS POTOSINOS EN EL MERCADO JAPONÉS

• Con un trabajo sin límites se busca incrementar en 40 por ciento la exportación de productos potosinos a Japón y Asia.

Para fortalecer la estrategia de promover los productos y las empresas potosinas a nivel mundial, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona y los industriales potosinos, se reunieron con la embajadora de México en Japón Melba María Pría Olavarrieta, y con empresarios japoneses en el marco de la misión comercial y de negocios por ese país.

En el encuentro se dio a conocer la apertura de la oficina de San Luis Potosí en Japón, que servirá de enlace para la atracción de inversiones y la promoción de la industria local en todo Asia, con lo que se proyecta un incremento del 40 por ciento en las exportaciones de productos potosinos hacia esta parte del mundo, generando nuevas oportunidades para las y los industriales potosinos y japoneses.

Gallardo Cardona, acompañado de los representantes de diversos grupos empresariales y de los parques industriales WTC y Logistic, subrayó que se busca abrir una etapa de diálogo directo con empresas japonesas interesadas en instalarse en San Luis Potosí, fortaleciendo la llegada de nuevas inversiones que impulsen el crecimiento económico y la generación de empleos.