21 C
San Luis Potosí
ESTADO

PROMUEVE RICARDO GALLARDO INVERSIÓN HISTÓRICA EN SEGURIDAD

By Redacción
viernes, diciembre 26, 2025

• Con más de 600 millones de pesos, el Gobierno de Ricardo Gallardo fortalece el equipamiento, tecnología y profesionalización policial en 2025.

Para fortalecer la paz y la tranquilidad en San Luis Potosí, durante 2025 el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, impulsó una inversión superior a los 600 millones de pesos en materia de seguridad, la más alta en la historia reciente para fortalecer la prevención del delito, mejorar la capacidad de respuesta y garantizar la seguridad de las familias potosinas en las cuatro regiones.
El Mandatario Estatal detalló que estos recursos contemplaron la adquisición de un nuevo helicóptero, 187 unidades vehiculares y equipo especializado de última generación, incluyendo patrullas de reacción inmediata, cámaras de videovigilancia y arcos con tecnología de punta, lo que refuerza la vigilancia en zonas urbanas, carreteras y regiones de difícil acceso.
Gallardo Cardona destacó que, dentro de esta inversión, se destinaron recursos para la modernización tecnológica, como la ampliación del sistema de videovigilancia estatal con nuevas cámaras y Puntos de Monitoreo Inteligente, alcanzando un total de mil 284 cámaras en operación, así como la actualización de la Red de Radiocomunicación Estatal, para mejorar la coordinación.
En el rubro de equipamiento y fortalecimiento institucional, el Gobernador destacó la entrega de patrullas de alta gama a la Guardia Civil Estatal, la incorporación del helicóptero para tareas de vigilancia y apoyo, así como la construcción de los 15 módulos de revisión en los principales accesos y salidas del Estado, además de la formación de 268 nuevos elementos de la Guardia Civil Estatal, más de mil 130 policías incorporados con capacitación y evaluaciones de control de confianza.

