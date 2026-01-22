12.8 C
San Luis Potosí
ESTADO

PROGRAMAS SOCIALES SE FORTALECEN Y AMPLÍAN SU ALCANCE EN 2026

By Redacción
jueves, enero 22, 2026

• La Seguridad Alimentaria sumará nuevos productos y se prevé ampliar la cobertura para llegar a más familias en las cuatro regiones del Estado.

Durante 2026, los programas sociales mantendrán su impulso para respaldar la economía de las familias potosinas, con acciones que amplían sin límites los beneficios y refuerzan su impacto directo en los hogares. La Seguridad Alimentaria, uno de los esquemas con mayor alcance, continuará entregándose de manera periódica y prepara una actualización importante en su contenido, reflejo del cambio que se vive y se siente en la atención a las necesidades de las familias.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Rosario Martínez Galarza, detalló que desde el inicio del año se realizan los ajustes necesarios para integrar nuevos artículos a la despensa, contemplando solicitudes recurrentes de las madres de familia al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Para la primera entrega se prevé la incorporación de productos de limpieza, lo que incrementará el peso de la caja y permitirá ofrecer un apoyo más completo, además de proyectar la ampliación del padrón hasta alcanzar a 600 mil beneficiarias y beneficiarios en todo el Estado.
A la par, se avanza en la ampliación de las Clínicas Rosas, que actualmente operan en 11 sedes y atienden a más de 110 mil personas en las cuatro regiones, con la meta de llegar a 15 unidades. De manera permanente se actualizan los padrones para garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los requieren.

