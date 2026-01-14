15.6 C
San Luis Potosí
PROGRAMA “VISITANDO CORAZONES” AMPLÍA ATENCIÓN CON ESTERILIZACIONES DE MASCOTAS 

By Redacción
• En la segunda etapa del programa regresa a las colonias con jornadas de esterilización y vacunación canina y felina.

El Gobierno del Estado a través de los Servicios de Salud inició la segunda etapa del programa “Visitando Corazones”, en la que personal de Zoonosis realiza esterilizaciones y vacunación antirrábica a perros y gatos en colonias previamente visitadas por brigadas de enfermeras desde octubre.
En la colonia Balcones del Valle, la titular de la dependencia, Leticia Gómez Ordaz, encabezó estas acciones y anunció que el 15 de enero continuarán en otro punto de la colonia. Además, informó que las brigadas recorrerán colonias como Simón Díaz y Arbolitos, y que a finales de enero el programa llegará a la Huasteca y el Altiplano, siguiendo la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Las enfermeras brindan atención primaria de salud en los domicilios, como vacunación, revisión de glucosa y presión, detección de diabetes e hipertensión, entrega de medicamentos básicos y métodos anticonceptivos, así como canalización a hospitales si es necesario. El 15 de enero, en el Parque Fuente de la Montaña, la población podrá acudir con su Cartilla Nacional de Salud para completar esquemas de vacunación y recibir una revisión general.

