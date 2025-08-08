PROGRAMA TU CASA TU APOYO CON MÁS DE 7 MIL SOLICITUDES EN SLP CAPITAL

* Gracias a este programa se beneficia a las y los potosinos que no cuentan con vivienda propia.

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), dio a conocer que el programa Tú casa tu apoyo, registra más de 7 mil 500 solicitudes en la capital potosina, de las cuales se hace una evaluación y revisión para que puedan acceder a un terreno gratuito y el apoyo sin límites para construir una vivienda propia.

La titular de la Sedesore, Rosario Martínez Galarza dijo que, gracias al apoyo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona las y los potosinos tendrán una vivienda digno y afirmó que aún hay espacios en Ciudad Satélite y se están verificando lugares en el Saucito y la delegación de La Pila para seguir beneficiando a las familias para que dejen de pagar rentas.

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda disminuyó del 25 al 23.9 por ciento durante los primeros años del Gobernador Ricardo Gallardo, por lo que con el programa Tu Casa Tu Apoyo pretende seguir reduciendo cifras en el indicador de Carencia por calidad y espacios de la vivienda.

Martínez Galarza informó que el módulo de registro se trasladará al stand de la Feria Nacional Potosina, por lo que las y los interesados podrán llevar ahí sus documentos para su registro en la capital potosina durante el mes de agosto; en tanto, se pretende avanzar con la convocatoria en los municipios de Ciudad valles, Rioverde y Tamazunchale.