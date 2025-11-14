13.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

PRODUCTORES CAÑEROS RECIBEN APOYO SIN LÍMITES DEL GOBIERNO ESTATAL

By Redacción
86
spot_img
jueves, noviembre 13, 2025

• Las y los productores de caña de azúcar, agradecieron por la maquinaria para reparar caminos agrícolas, y para sus cultivos que envió el Gobierno de Ricardo Gallardo.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) anunció el envío de dos máquinas tipo D-5 y motoconformadora, para rehabilitar los caminos de la zona de abastecimiento de la agroindustria, dio a conocer durante el informe anual de actividades de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar AC del ingenio Alianza Popular.
Ante el anuncio, las y los productores de caña de azúcar del ingenio Alianza Popular de Tamasopo, agradecieron al Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, por los apoyos para reparar caminos saca-cosechas, así como los equipos enviados a grupos de producción en El Naranjo, Ciudad Valles y Aquismón.
En el informe anual el titular de la Sedarh Jorge Luis Díaz Salinas, llevó un mensaje de respaldo sin límites del Gobierno del Estado a las y los cañeros y puntualizó que en El Naranjo y Ciudad Valles, el Gobierno estatal entregó tractores, rastras, arados de profundidad, remolques, molinos de punta de caña y otros implementos, para el cultivo de la gramínea en años recientes, y ahora con los apoyos de maquinaria, se impulsará la mejora del campo como nunca antes.

Artículo anterior
PRESUPUESTO 2026 FORTALECERÁ EL DESARROLLO SOCIAL Y LA INFRAESTRUCTURA
Artículo siguiente
ACTIVISTAS Y COLECTIVOS RECONOCEN VOLUNTAD Y TRABAJO DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO AL APROBAR REFORMAS PARA SANCIONAR LAS TERAPIAS DE CONVERSIÓN SEXUAL.
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.