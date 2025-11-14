PRODUCTORES CAÑEROS RECIBEN APOYO SIN LÍMITES DEL GOBIERNO ESTATAL

• Las y los productores de caña de azúcar, agradecieron por la maquinaria para reparar caminos agrícolas, y para sus cultivos que envió el Gobierno de Ricardo Gallardo.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) anunció el envío de dos máquinas tipo D-5 y motoconformadora, para rehabilitar los caminos de la zona de abastecimiento de la agroindustria, dio a conocer durante el informe anual de actividades de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar AC del ingenio Alianza Popular.

Ante el anuncio, las y los productores de caña de azúcar del ingenio Alianza Popular de Tamasopo, agradecieron al Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, por los apoyos para reparar caminos saca-cosechas, así como los equipos enviados a grupos de producción en El Naranjo, Ciudad Valles y Aquismón.

En el informe anual el titular de la Sedarh Jorge Luis Díaz Salinas, llevó un mensaje de respaldo sin límites del Gobierno del Estado a las y los cañeros y puntualizó que en El Naranjo y Ciudad Valles, el Gobierno estatal entregó tractores, rastras, arados de profundidad, remolques, molinos de punta de caña y otros implementos, para el cultivo de la gramínea en años recientes, y ahora con los apoyos de maquinaria, se impulsará la mejora del campo como nunca antes.