26.6 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
ESTADO

PRI tendrá sus 59 comités municipales listos

By Redacción
80
spot_img
domingo, agosto 31, 2025

* Trabajamos para tener una estructura solida en todo el Estado: Francisco Limas

En el PRI sabemos trabajar y no nada más estar presentes en las campañas políticas, señaló el Secretario General del Partido Revolucionario Institucional Francisco Joel Limas Rivera, quien agregó que para este instituto político es muy importante tener sus comités municipales listos en todo el Estado.

Durante la capacitación Empoderamiento Femenino impartido por Anna Laura Montiel, el funcionarino partidista indicó que la vitalidad del PRI está en los municipios con sus liderazgos y sus militantes.

Francisco Limas añadió que la mejor carta de presentación del tricolor son los buenos gobiernos como el que realiza Lisa Abigail Izaguirre en Villa Juárez.

Sostuvo que este partido político tendrá sus estructuras listas y trabajando en los 59 municipios del Estado. También agradeció a Osvaldo Cruz Martínez y a María Guadalupe quienes asumieron la dirigencia municipal en Villa Juárez como Presidente y Secretaría General, respectivamente.

Por su parte la Presidenta Municipal Lisa Abigail Izaguirre señaló que el PRI en los hechos ha demostrado que sabe gobernar y entregar buenos resultados a la ciudadanía.

Artículo anterior
Políticas migratorias de Trump afectan a las granjas y empresas de Estados Unidos por los despidos de trabajadores
Artículo siguiente
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INVITA A HOMBRES Y MUJERES DE VOCACIÓN A INTEGRARSE A LAS FILAS DE LA GUARDIA CIVIL MUNICIPAL
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.