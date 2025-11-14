13.9 C
San Luis Potosí
ESTADO

PRESUPUESTO 2026 FORTALECERÁ EL DESARROLLO SOCIAL Y LA INFRAESTRUCTURA

By Redacción
jueves, noviembre 13, 2025

• Se presentará un paquete económico, responsable, conservador y equilibrado, destaca la Secretaría de Finanzas.

La Iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026 se presentará al H. Congreso del Estado a más tardar el 20 de noviembre, cumpliendo en tiempo y forma con el proceso de planeación financiera que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Al respecto la Secretaría de Finanzas (Sefin) Ariana García Vidal, dijo que en reuniones con diversos titulares de las dependencias el Mandatario Estatal ha priorizado el apoyo sin límites al campo con infraestructura hídrica y a otros rubros como educación, salud, seguridad, cultura, infraestructura carretera, educativa, vial, etc.
Agregó que las dependencias estatales ya entregaron sus proyectos de presupuesto, por lo que actualmente se realiza un análisis integral para conformar un paquete económico responsable, conservador y equilibrado, que priorice el desarrollo social, la infraestructura y el bienestar de las familias potosinas.

