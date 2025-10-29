PRESIDENTE DE ASETUR DESTACA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE SLP CON RICARDO GALLARDO

* Reconoce al Gobierno de San Luis Potosí por su estrategia de impulso a la riqueza natural, cultural y gastronómica.

El presidente de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR) y secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, reconoció al Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, por el papel del Estado como un referente en materia de promoción turística.

Afirmó que San Luis Potosí ha logrado posicionarse como un destino con identidad propia, gracias a la estrategia de promoción impulsada por el Gobierno del Estado y la labor de la Secretaría de Turismo estatal, que ha permitido que el Estado se coloque en el mapa nacional e internacional.

En el marco de la Sexagésima cuarta asamblea de Secretarias y Secretarios de Turismo que se realizó en San Luis Potosí, resaltó que el Estado tiene una estrategia muy clara, «venimos a acompañar este esfuerzo porque compartimos la convicción de que el turismo debe ser una prioridad nacional, una industria que genera prosperidad y bienestar para México” agregó.

Finalmente, Cueto Riestra consideró que el futuro del turismo potosino es prometedor y dijo que las y los secretarios participantes en la asamblea regresarán a sus lugares de origen a hablar bien de San Luis Potosí.