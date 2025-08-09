29.3 C
San Luis Potosí
PRESENTAN EXPO POTOSÍ INDUSTRIAL 2025 A EMPRESAS ASIÁTICAS

sábado, agosto 9, 2025

* San Luis Potosí cuenta con condiciones únicas en infraestructura, logística, capital humano y vinculación internacional.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) encabezó un importante encuentro con representantes de 14 empresas asiáticas, en el marco de la Presentación Oficial de Expo Potosí Industrial 2025, donde se dieron a conocer las cualidades y beneficios que ofrece San Luis Potosí como destino estratégico para la inversión. Durante el evento, se resaltó el potencial del Estado en sectores clave y se promovieron sus ventajas competitivas ante líderes empresariales internacionales.
En su mensaje, el titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, compartió la visión del Gobierno del Estado encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, enfocada en consolidar un ecosistema industrial de alto valor agregado. Subrayó que San Luis Potosí cuenta con condiciones únicas en infraestructura, paz y estabilidad, en logística, capital humano y vinculación internacional. Además, destacó que “el desarrollo económico se construye sin límites, con aliados globales comprometidos con el crecimiento sostenible y la innovación”.
El encuentro también contó con la participación del director de Desarrollo Económico de Villa de Reyes, Alfonso Rodríguez Baldazo, quien enfatizó las ventajas de la región para facilitar la instalación de empresas extranjeras, particularmente asiáticas.

