25.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

POTOSINOS EN CHICAGO, MÁS CERCA DE CASA CON NUEVO VUELO DIRECTO

By Redacción
120
spot_img
jueves, enero 29, 2026

* Con apoyo sin límites del Gobierno Estatal la nueva conexión aérea entre San Luis Potosí y Chicago permitirá a familias reforzar sus lazos con sus lugares de origen, impulsando el bienestar y la cercanía entre generaciones.

La comunidad potosina radicada en Chicago, Illinois, ha consolidado su presencia a lo largo de cuatro y hasta cinco generaciones, manteniendo vivos los lazos con su tierra de origen pese al paso de más de 30 años. Con la implementación del vuelo directo San Luis Potosí–Chicago, gestionado por el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, estas conexiones familiares y comunitarias se fortalecerán, facilitando un vínculo más cercano y constante entre quienes migraron y sus familias.
El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, destacó que este enlace aéreo permitirá a las y los connacionales viajar sin escalas, evitando traslados largos y complejos, y facilitando el regreso a sus lugares de origen. Subrayó que la medida beneficiará especialmente a familias provenientes de municipios como Rioverde, Matehuala y Mexquitic de Carmona, de donde, de acuerdo con estadísticas, es originaria una parte importante de la comunidad potosina en Chicago.
Con acciones como esta, el cambio se vive y se siente al acercar a las y los potosinos que radican en el extranjero con sus raíces, fortalecer la unidad familiar y renovar, sin fronteras, los lazos que unen a generaciones y territorios.

Artículo anterior
El Gobierno Municipal, continúa con la preservación de la riqueza arquitectónica de la ciudad
Artículo siguiente
GOBIERNO ESTATAL REFUERZA PROTECCIÓN AL GANADO POTOSINO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.