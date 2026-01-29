POTOSINOS EN CHICAGO, MÁS CERCA DE CASA CON NUEVO VUELO DIRECTO

* Con apoyo sin límites del Gobierno Estatal la nueva conexión aérea entre San Luis Potosí y Chicago permitirá a familias reforzar sus lazos con sus lugares de origen, impulsando el bienestar y la cercanía entre generaciones.

La comunidad potosina radicada en Chicago, Illinois, ha consolidado su presencia a lo largo de cuatro y hasta cinco generaciones, manteniendo vivos los lazos con su tierra de origen pese al paso de más de 30 años. Con la implementación del vuelo directo San Luis Potosí–Chicago, gestionado por el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, estas conexiones familiares y comunitarias se fortalecerán, facilitando un vínculo más cercano y constante entre quienes migraron y sus familias.

El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, destacó que este enlace aéreo permitirá a las y los connacionales viajar sin escalas, evitando traslados largos y complejos, y facilitando el regreso a sus lugares de origen. Subrayó que la medida beneficiará especialmente a familias provenientes de municipios como Rioverde, Matehuala y Mexquitic de Carmona, de donde, de acuerdo con estadísticas, es originaria una parte importante de la comunidad potosina en Chicago.

Con acciones como esta, el cambio se vive y se siente al acercar a las y los potosinos que radican en el extranjero con sus raíces, fortalecer la unidad familiar y renovar, sin fronteras, los lazos que unen a generaciones y territorios.