POR SU CRECIMIENTO INDUSTRIAL SIN LÍMITES SAN LUIS POTOSÍ DESTACA A NIVEL NACIONAL

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía lo ubica en el cuarto lugar por su avance, mensual y anual.

Durante mayo de este año San Luis Potosí se ubicó entre las entidades con mayor dinamismo industrial en el país, al ubicarse en el cuarto lugar nacional por crecimiento anual y en la misma posición con respecto al mes previo.

De acuerdo con datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la actividad industrial potosina registró un crecimiento del 9.9 por ciento en comparación con el mes de mayo de 2024, desempeño que colocó a la entidad entre las más destacadas a nivel nacional.

En comparación con abril de este año, la industria en San Luis Potosí creció 8.1 puntos porcentuales, reflejando un ritmo constante de expansión dentro del contexto nacional.

A nivel sectorial, los mayores avances se dieron en la construcción con un incremento del 12.6 por ciento; seguida por la industria manufacturera con 10.2 por ciento; la industrial con 9.4 puntos porcentuales y la generación y transmisión de energía eléctrica creció 0.4 por ciento; la minería tuvo un descenso del 2.5 por ciento.

Estos confirman la tendencia positiva que San Luis Potosí ha mantenido en los últimos años, consolidando a la entidad como un polo clave para el desarrollo industrial en México, debido al trabajo que el Gobierno del Estado ha desarrollado para modernizar su infraestructura, promover nuevas inversiones y reducir la incidencia delictiva.