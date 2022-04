Por incumplir medidas de seguridad se clausura Minera San Xavier

La empresa no presentó su Programa Interno de Protección Civil, ni dictámenes estructural y eléctrico; tampoco medidas de seguridad y permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Derivado de la omisión en la presentación de su Programa Interno de Protección Civil y de dictámenes diversos, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) clausuró las instalaciones de la empresa canadiense Minera San Xavier, en coordinación con autoridades municipales de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, así como de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM).

El titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores explicó que este jueves autoridades estatales y municipales realizaron una diligencia en las instalaciones de la empresa para supervisar que se contara con toda la documentación en regla respecto a medidas de seguridad y de cuidado al medio ambiente; sin embargo, les fue negado el acceso a las instalaciones para llevar a cabo el procedimiento, por lo que se procedió a la clausura directa.

Por parte de Protección Civil se realizó el cierre por no presentar su Programa Interno de Protección Civil con el visto bueno de la dependencia; la falta de dictamen estructural y de dictamen eléctrico, y por no presentar ninguna medida de seguridad, no mostrar los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para uso de explosivos. Tampoco presentaron análisis de riesgo, ni demostraron tener las capacitaciones en los cursos básicos de protección civil de sus brigadas internas, al igual que la falta de equipo de seguridad personal.

“Como una indicación del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, estamos realizando estas visitas de inspección en todas las compañías en el Estado, de manera conjunta, para asegurarnos de que al personal que labora en ellas se les brinden las garantías de bienestar y seguridad laboral necesarias”, dijo Ordaz Flores.

Por último, exhortó a la empresa canadiense a acercarse a la dependencia y presentar la documentación que se le solicita o bien regularizarla de inmediato, ya que es fundamental contar con ella para garantizar la integridad de las y los trabajadores, así como de las y los habitantes aledaños de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

