POLICÍA CIBERNÉTICA INVESTIGA VIDEOS FALSOS QUE BUSCAN GENERAR TEMOR ENTRE LA POBLACIÓN

• Ya se tiene identificado desde dónde ha sido difundidos el material elaborado con inteligencia artificial para desprestigiar al Gobierno y a funcionarios estatales.

La policía cibernética determinó que los videos que circulan en redes sociales, en los cuales se muestran supuestos actos de inseguridad y amenazas a la autoridad por parte de grupos criminales, fueron realizados con inteligencia artificial, con el propósito de desprestigiar al Gobierno y a funcionarios estatales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informa que ya se tiene identificado desde donde ha sido difundidos dicho material, por lo que se espera en breve aprehender a los responsables, sobre quienes caerá todo el peso de la ley.

De acuerdo con las investigaciones, los perpetradores editaron metraje de otros videos de la delincuencia organizada que se han difundido en redes sociales y usaron herramientas tecnológicas para implantar acusaciones falsas contra el Gobierno del Estado.

En uno de los videos manipulados y que se pretende hacer pasar como reciente se muestra como una célula de un grupo criminal interroga a un sujeto quien confiesa supuestos nexos con la autoridad estatal, pero las investigaciones determinaron que dicho sujeto es Erick N, conocido como “El 28”, fue arrestado en octubre del año pasado y desde diciembre de ese mismo año se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad acusado de delitos de alto impacto.

El titular de la Policía Cibernética Ángel Orta, precisó que investiga continúa para identificar las cuentas, páginas y perfiles que difunden y comparten este material intentando manipular a los consumidores de redes sociales y plataformas digitales.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a no compartir ni replicar información no verificada, y a mantenerse atenta únicamente a los canales oficiales del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.