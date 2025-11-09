25.8 C
San Luis Potosí
PODER EJECUTIVO ESTATAL PREPARA INICIATIVA PARA HOMOLOGAR SALARIOS DE POLICÍAS MUNICIPALES

By Redacción
73
domingo, noviembre 9, 2025

* El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona instruyó al secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez para elaborar una propuesta legislativa y reforzar a los cuerpos de seguridad con mejores salarios.

En los próximos días, el Poder Ejecutivo del Estado presentará ante el Congreso una iniciativa que fortalecerá el marco legal en materia de seguridad pública, así como la estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El objetivo principal es garantizar condiciones laborales más justas y equitativas para las y los policías municipales.
Al respecto el secretario general de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez dijo que la propuesta contempla establecer un salario mínimo homologado para los elementos de los 59 ayuntamientos, con el fin de reducir la disparidad existente en los sueldos y reconocer la labor de quienes integran los cuerpos de seguridad. Con ello, dignificar la profesión policial y promover mayor equidad y transparencia en el ámbito laboral.
Agregó que la iniciativa plantea que, por ley, ningún elemento municipal perciba menos de 15 mil pesos mensuales. Este ajuste formará parte de una estrategia integral orientada a fortalecer las corporaciones municipales, mejorar la estabilidad del personal y consolidar un gobierno más justo, eficiente y cercano a la ciudadanía.

